Слуцкий пошутил про поленья, сравнив их с футболистами

Теги леонид слуцкийрубин

Слуцкий пошутил про поленья, сравнив их с футболистами

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий побывал на передаче "Вечерний Ургант". 48-летний тренер поучаствовал в заставке начала шоу.

Специалист на слова Урганта о том, что нужно выбрасывать елку, сказал: 

"Постойте, нельзя так разбрасываться, это еще хороший материал. Мы не из таких поленьев делаем футболистов хороших, нападающий вряд ли получится, но опорника сможем слепить".

Слуцкий возглавил казанский клуб в декабре 2019 года. Ранее он тренировал "Витесс".

А еще: Глушаков высказался о своем дне рождения| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА интересуется полузащитником "Лорьяна" Кабо

ЦСКА интересуется полузащитником "Лорьяна" Кабо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов