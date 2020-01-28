Слуцкий пошутил про поленья, сравнив их с футболистами

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий побывал на передаче "Вечерний Ургант". 48-летний тренер поучаствовал в заставке начала шоу.

Специалист на слова Урганта о том, что нужно выбрасывать елку, сказал:

"Постойте, нельзя так разбрасываться, это еще хороший материал. Мы не из таких поленьев делаем футболистов хороших, нападающий вряд ли получится, но опорника сможем слепить".

Слуцкий возглавил казанский клуб в декабре 2019 года. Ранее он тренировал "Витесс".

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