Слуцкий после поражения от "Престона": "Мы очень близки к хорошим результатам"
Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий высказался после матча десятого тура Чемпионшипа против "Престона".
"Когда не выигрываешь в пяти матчах подряд, конечно теряешь уверенность. Хороший результат очень важен для нашего прогресса. Все разочарованы. Это тяжело. В каждом матче мы были близки, у нас были шансы победить, но мы не смогли. Очень тяжело, когда у тебя такие результаты, и тебе не везёт. Когда нет положительного результата, нужно стараться что-то изменить. Замены сыграли хорошо и перевернули ход матча, но мы не смогли победить. Мы очень близки к хорошим результатам, но нужно делать, а не говорить" - цитирует Слуцкого официальный твиттер "тигров".
Не пропустите видеообзор матча "Халл" - "Престон". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Кардифф Сити
|10
|23
|2
|Шеффилд Юнайтед
|10
|21
|3
|Лидс Юнайтед
|10
|20
|4
|Вулверхэмптон
|10
|20
|5
|Престон Норт Энд
|10
|19
|6
|Ипсвич Таун
|9
|18
|7
|Бристол Сити
|10
|17
|8
|Астон Вилла
|10
|16
|9
|Мидлсбро
|10
|15
|10
|Норвич Сити
|10
|15
|11
|Фулхэм
|10
|14
|12
|Миллуол
|10
|13
|13
|Куинз Парк Рейнджерс
|10
|13
|14
|Шеффилд Уэнсдэй
|10
|13
|15
|Дерби Каунти
|9
|12
|16
|Ноттингем Форест
|10
|12
|17
|Халл Сити
|10
|9
|18
|Рединг
|9
|9
|19
|Бертон Альбион
|10
|9
|20
|Брентфорд
|10
|8
|21
|Барнсли
|9
|8
|22
|Бирмингем Сити
|10
|8
|23
|Сандерленд
|10
|6
|24
|Болтон Уондерерс
|10
|2