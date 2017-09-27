Слуцкий после поражения от "Престона": "Мы очень близки к хорошим результатам"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий высказался после матча десятого тура Чемпионшипа против "Престона".

"Когда не выигрываешь в пяти матчах подряд, конечно теряешь уверенность. Хороший результат очень важен для нашего прогресса. Все разочарованы. Это тяжело. В каждом матче мы были близки, у нас были шансы победить, но мы не смогли. Очень тяжело, когда у тебя такие результаты, и тебе не везёт. Когда нет положительного результата, нужно стараться что-то изменить. Замены сыграли хорошо и перевернули ход матча, но мы не смогли победить. Мы очень близки к хорошим результатам, но нужно делать, а не говорить" - цитирует Слуцкого официальный твиттер "тигров".

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