Слуцкий: "После ухода из ЦСКА меня называли глупцом"
Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий рассказал о том, как он принял решение покинуть должность наставника ЦСКА.
"Я совмещал работу в сборной России и ЦСКА и очень устал. Было трудно бороться за титул и тренировать национальную команду. Ко мне было много внимания.
Однажды я подумал: "Я должен остановиться. Мне нужен новый вызов". Это было странное решение, и только немногие из моих друзей и родственников одобрили его. Остальные подумали, что я глупец", – сказал Слуцкий.
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|М
|О
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|5
|12
|3
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|5
|11
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|Вулверхэмптон
|5
|10
|5
|Шеффилд Юнайтед
|5
|9
|6
|Ноттингем Форест
|5
|9
|7
|Престон Норт Энд
|5
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|8
|Халл Сити
|5
|7
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|Мидлсбро
|5
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|Куинз Парк Рейнджерс
|5
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|Рединг
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|7
|12
|Дерби Каунти
|5
|7
|13
|Бристол Сити
|5
|6
|14
|Фулхэм
|5
|6
|15
|Барнсли
|5
|6
|16
|Шеффилд Уэнсдэй
|5
|6
|17
|Миллуол
|5
|5
|18
|Астон Вилла
|5
|5
|19
|Сандерленд
|5
|5
|20
|Бирмингем Сити
|5
|4
|21
|Бертон Альбион
|5
|4
|22
|Норвич Сити
|5
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|23
|Брентфорд
|5
|2
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|Болтон Уондерерс
|5
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