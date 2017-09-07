Слуцкий: "После ухода из ЦСКА меня называли глупцом"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий рассказал о том, как он принял решение покинуть должность наставника ЦСКА.

"Я совмещал работу в сборной России и ЦСКА и очень устал. Было трудно бороться за титул и тренировать национальную команду. Ко мне было много внимания.

Однажды я подумал: "Я должен остановиться. Мне нужен новый вызов". Это было странное решение, и только немногие из моих друзей и родственников одобрили его. Остальные подумали, что я глупец", – сказал Слуцкий.

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