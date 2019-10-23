"Отвали". Слуцкий поссорился с хавбеком "Витесса"

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"Отвали". Слуцкий поссорился с хавбеком "Витесса"

У главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого возник конфликт с одним из игроков команды.

По информации Algemeen Dagblad, российский специалист поссорился с полузащитником Ришедли Базуром.

Сообщается, что в ходе перепалки футболист сказал наставнику: "Отвали, я не хочу играть за твою команду".

Напомним, что это не первая ссора Слуцкого и Базура. Предыдущая завершилась извинениями голландского хавбека.

"Витесс" по итогам 10 туров занимает третье место в турнирной таблице Эредивизи.

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