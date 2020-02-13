Слуцкий потроллил Дзюбу двумя видеороликами

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий продолжает троллить нападающего "Зенита" Артёма Дзюбу.

Накануне футболист спровоцировал "войну подколов" с 48-летним специалистом и уже получил четыре "ответки".

Сначала Слуцкий сравнил Дзюбу с бревном, а затем с котёнком, который возомнил себя львом.

Теперь же тренер начал "бить" по форварду юмористическими видеороликами.

"Артём Дзюба и его карьера за рубежом. Мечты и реальность", - высмеял Слуцкий желание Дзюбы поиграть в Европе.

"Дзюба без шансов. Без вариантов. Это финальная. Голосуйте", - потроллил Слуцкий техническую оснащённость Дзюбы.

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