Слуцкий потроллил Дзюбу, сравнив его с котенком

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий подшутил над нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой, сравнив его с котенком, который смотрит на себя в зеркале и видит там льва.

"Дзюба у зеркала", - написал Слуцкий в своем Instagram.

Стоит отметить, что 31-летний Дзюба достаточно регулярно сравнивает себя со львом.

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