Слуцкий потроллил самого себя

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Слуцкий потроллил самого себя

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий опубликовал в своём инстаграме очередной ироничный пост.

"Подработал детским аниматором в паузе между сборами "Рубина". У толстых свои преимущества", - написал 48-летний специалист, прикрепив видео, на котором мужчина плотного телосложения в майке с изображением обезьяны ритмично двигает животом.

Напомним, что Слуцкий возглавил "Рубин" 19 декабря, заключив пятилетний контракт. 

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