Слуцкий потроллил самого себя в инстаграме

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Слуцкий потроллил самого себя в инстаграме

Бывший главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поиронизировал по поводу своей работы в голландской команде в этом сезоне.

Напомним, что "жёлто-чёрные" блестяще стартовали в чемпионате, однако затем угодили в кризис. В итоге россиянин 30 ноября решил покинуть свой пост.

"Коротко о моём сезоне в "Витессе" 2019/20", - подписал забавный ролик с неудачным падением Слуцкий.

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