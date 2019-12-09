Слуцкий потроллил самого себя в инстаграме
Бывший главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поиронизировал по поводу своей работы в голландской команде в этом сезоне.
Напомним, что "жёлто-чёрные" блестяще стартовали в чемпионате, однако затем угодили в кризис. В итоге россиянин 30 ноября решил покинуть свой пост.
"Коротко о моём сезоне в "Витессе" 2019/20", - подписал забавный ролик с неудачным падением Слуцкий.
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