Слуцкий поздравил болельщиков "Рубина" с днем рождения клуба
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поздравил болельщиков с 62-летием клуба.
"Дорогие болельщики футбольного клуба "Рубин"! Поздравляю вас с днем рождения клуба. К сожалению, мы не можем отпраздновать это событие вместе. Сейчас такое время, что мы не можем делать прогнозы, когда мы сможем встретиться и посмотреть друг другу в глаза. Порадовать друг друга чем-либо: мы результатом, вы прекрасным болением. Но вы должны знать, что в любом случае мы с нетерпением ждем встречи с вами, потому что вы - самое главное, что есть у клуба, и мы безумно скучаем. Еще раз с днем рождения", - передает слова Слуцкого пресс-служба клуба.
Напомним, специалист возглавил "Рубин" в конце 2019 года. После 22 туров РПЛ команда занимает 14 место в турнирной таблице.
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