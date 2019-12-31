Слуцкий поздравил болельщиков с Новым годом

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Слуцкий поздравил болельщиков с Новым годом

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий записал предновогоднее видеопоздравление, которое опубликовал у себя в инстаграме.

"Всем привет! Дорогие подписчики, в уходящем году я открыл инстаграм, это было сложное и интересное для меня решение, но я нисколько не жалею. Все мы прекрасно знаем, что жизнь, особенно в футболе, очень тяжела, насыщенна, эмоциональна. Но я хотел показать вам, что футбол, как и жизнь, состоит не только из стрессовых моментов, но и из шуток, юмора, улыбок и хорошего, позитивного настроения.

Ведь все мы должны получать огромное удовольствие и от футбола, и от нашей жизни. Поэтому я пытаюсь показывать интересные яркие моменты, включать самоиронию. Потому что улыбаясь, смеясь над собой, мы делаем самих себя сильнее и интереснее. Я желаю вам положительных эмоций в новом году и всего самого наилучшего. Любите футбол, умейте смеяться над собой и получайте положительные эмоции", - сказал Слуцкий.

Напомним, что экс-тренер "Витесса" возглавил "Рубин" 19 декабря, заключив пятилетний контракт.

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