Слуцкий поздравил российских гимнастов с чемпионством
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий в своем инстараме поздравил сборную России по спортивной гимнастике с победой в командном первенстве на чемпионате мира.
"Чемпионы мира. Красавцы", - написал специалист.
После 9 туров чемпионата Голландии "Витесс" занимает 4 место в турнирной таблице, набрав 20 очков.
А еще: Слуцкий в инстаграме отреагировал на слова Тошича| http://soccernews.ru
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|34
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|АЗ
|34
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|5
|Витесс
|34
|53
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|Утрехт
|34
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|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
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|АДО Ден Хааг
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|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
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|13
|Зволле
|34
|39
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|Эммен
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|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
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|НАК Бреда
|34
|23