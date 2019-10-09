Слуцкий поздравил российских гимнастов с чемпионством

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Слуцкий поздравил российских гимнастов с чемпионством

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий в своем инстараме поздравил сборную России по спортивной гимнастике с победой в командном первенстве на чемпионате мира.

"Чемпионы мира. Красавцы", - написал специалист.

После 9 туров чемпионата Голландии "Витесс" занимает 4 место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

А еще: Слуцкий в инстаграме отреагировал на слова Тошича| http://soccernews.ru
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