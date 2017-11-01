Слуцкий пожаловался на трудности при работе с "Халлом"

Теги леонид слуцкийхалл сити

Слуцкий пожаловался на трудности при работе с "Халлом"Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий подвел итоги матча 15-го тура чемпионшипа против "Мидлсбро"(1:3).

По словам специалиста, он все еще доверяет своим игрокам.

"Нам не хватает стабильности. Один футболист неплохо играет в этом матче, а в другом – на совершенно ином уровне. Я постарался изменить стартовый состав, но сложно сделать что-либо еще. Я все еще доверяю игрокам, потому что это мои игроки. Если я утрачу доверие, то не смогу руководить командой. 

Мы сыграли только 15 матчей, и пока сложно говорить о стабильности. Строительство команды равносильно строительству дома – его может разрушить первый же порыв ветра. Если все игроки будут выступать на максимальном уровне, тогда я буду доволен. На теоретических занятиях мы все время говорим об этой проблеме, но ответственен за нее только я. Думаю, это сложнейшая работа, которая у меня была", - отметил он.   | http://soccernews.ru

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