Слуцкий предложил голландскому арбитру выпить водки
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий стал героем выпуска в YouTube-блоге бывшего игрока сборной Нидерландов Энди ван дер Мейде.
В ходе съёмок российский специалист поговорил по телефону с голландским арбитром Сердаром Гезюбююком.
Напомним, что в апреле между судьей и тренером возник публичный конфликт после скандального матча между "Витессом" и ПСВ.
Спустя полгода стороны наши путь к примирению.
"Я считаю, что нам нужно сесть и выпить вместе чай. Или даже не чай, а что-то более серьёзное. Например, водку", - сказал Слуцкий в ходе разговора.
"Тогда с меня пахлава!" - ответил Гезюбююк.
"Договорились. Тогда я привезу водку и икру", - резюмировал российский тренер.
Не пропустите: Слуцкий опубликовал забавный ролик в инстаграме. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23