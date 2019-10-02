Слуцкий предложил голландскому арбитру выпить водки

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий стал героем выпуска в YouTube-блоге бывшего игрока сборной Нидерландов Энди ван дер Мейде.

В ходе съёмок российский специалист поговорил по телефону с голландским арбитром Сердаром Гезюбююком.

Напомним, что в апреле между судьей и тренером возник публичный конфликт после скандального матча между "Витессом" и ПСВ.

Спустя полгода стороны наши путь к примирению.

"Я считаю, что нам нужно сесть и выпить вместе чай. Или даже не чай, а что-то более серьёзное. Например, водку", - сказал Слуцкий в ходе разговора.

"Тогда с меня пахлава!" - ответил Гезюбююк.

"Договорились. Тогда я привезу водку и икру", - резюмировал российский тренер.

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