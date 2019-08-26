Слуцкий преподал своему сыну урок рэпа

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Слуцкий преподал своему сыну урок рэпа

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий показал своему сыну, как надо читать рэп. 

Наставник выложил в своем Instagram видео, на котором он дает интервью, переделанное под рэп. Напомним, что в том интервью российский специалист раскритиковал арбитра Сердара Гезюбююка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Learn.Учись @leweight

Публикация от Leonid Slutsky (@leonid.slutsky)

В нынешнем сезоне "Витесс" занимает второе место в чемпионате Нидерландов после четырех туров.

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