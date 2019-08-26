Слуцкий преподал своему сыну урок рэпа
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий показал своему сыну, как надо читать рэп.
Наставник выложил в своем Instagram видео, на котором он дает интервью, переделанное под рэп. Напомним, что в том интервью российский специалист раскритиковал арбитра Сердара Гезюбююка.
В нынешнем сезоне "Витесс" занимает второе место в чемпионате Нидерландов после четырех туров.
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|М
|О
|1
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|34
|86
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|34
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|АЗ
|34
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|5
|Витесс
|34
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|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
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|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
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|Виллем II
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|Херенвен
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|12
|ВВВ Венло
|34
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|34
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|Эммен
|34
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|16
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|Де Графсхап
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|НАК Бреда
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