Слуцкий: "Приезд в "Халл" российских игроков невозможен"

Теги леонид слуцкийхалл сити

Слуцкий: "Приезд в "Халл" российских игроков невозможен"Главный тренер английского "Халл Сити" Леонид Слуцкий объяснил, почему его команду в летнее трансферное окно не пополнил не один его соотечественник.

"Если говорить про игроков, то в Чемпионшипе в этом плане достаточно странная для меня ситуация. Клубы могут платить хорошие деньги за трансферы, но зарплаты игроков на порядок ниже, чем у ведущих игроков российских клубов. К тому же российским игрокам для разрешения играть в чемпионате Англии недостаточно даже 75% матчей за сборную, потому что Россия сегодня в рейтинге ФИФА ниже определенного места.

Чтобы приехал русский игрок, надо, чтобы он был игроком сборной, играл в Лиге чемпионов, стоил не меньше 10 миллионов евро, а его зарплата была в районе двух миллионов. Куча требований. Это просто невозможно, потому что "Халл" не платит такие зарплаты и не делает такие трансферы. По игрокам тема автоматически закрывается, даже не открывшись.", - цитирует наставника "тигров" чемпионат.com.

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