Слуцкий пригласил жительниц Казани отметить 8 марта на матче "Рубина"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий в ходе общения с журналистами порекомендовал жителям города сходить в воскресенье на футбол.

"Хочу пригласить жителей и особенно жительниц Казани на игру 8 марта. У многих женщин ещё не было празднования 8 марта на стадионе. Мужчины, даю вам бесплатный совет: дёшево, красиво и сердито. Дарите своим женщинам поход на стадион, а мы попытаемся преподнести подарок яркой и качественной игрой", - сказал Слуцкий.

Ближайший соперник "Рубина" - самарские "Крылья Советов". Матч пройдёт в рамках 21-го тура РПЛ.

Слуцкий возглавил команду в декабре, заключив с клубом пятилетний контракт.

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