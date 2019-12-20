Слуцкий принял первые кадровые решения в "Рубине"

Новый наставник "Рубина" Леонид Слуцкий уже приступил к селекционной работе.

Как сообщают российские СМИ, 48-летний специалист одобрил подписание полузащитника "Нефтехимика" Дениса Макарова.

Также Слуцкий дал согласие на возможную аренду хавбека "Краснодара" Юнеса Намли. Соответствующие переговоры между клубами только стартовали.

Что касается продаж, то "Рубин" в случае поступления хороших предложений могут покинуть Филип Уремович и Игорь Коновалов, к которым есть предметный интерес как в РПЛ, так и в Европе.

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