Слуцкий - приоритетный кандидат на пост главного тренера "Динамо"

Леонид Слуцкий после ухода из "Витесса" может вернуться в российскую Премьер-лигу.

Сообщается, что 48-летний специалист идёт первым номером в шорт-листе московского "Динамо".

Вместе со Слуцким в столичный клуб может прийти и его соратник Олег Яровинский, кандидатура которого рассматривается на пост спортивного директора.

Напомним, что сейчас "Динамо" возглавляет Кирилл Новиков, который в октябре сменил уволенного Дмитрия Хохлова.

По итогам 17 туров "бело-голубые" занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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