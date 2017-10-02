Слуцкий признан лучшим тренером недели в Английской футбольной лиге
Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий признан лучшим тренером недели в Английской футбольной лиге, которая объединяет Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2.
Напомним, что на прошлой неделе "тигры" под руководством российского специалиста сокрушили "Бирмингем" со счётом 6:1.
Не пропустите: "Халл" стал лидером Чемпионшипа по забитым мячам. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|11
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|3
|Шеффилд Юнайтед
|11
|21
|4
|Бристол Сити
|11
|20
|5
|Лидс Юнайтед
|11
|20
|6
|Престон Норт Энд
|11
|20
|7
|Астон Вилла
|11
|19
|8
|Ипсвич Таун
|10
|18
|9
|Норвич Сити
|11
|18
|10
|Фулхэм
|11
|17
|11
|Мидлсбро
|11
|16
|12
|Шеффилд Уэнсдэй
|11
|16
|13
|Ноттингем Форест
|11
|15
|14
|Миллуол
|11
|13
|15
|Дерби Каунти
|10
|13
|16
|Куинз Парк Рейнджерс
|11
|13
|17
|Халл Сити
|11
|12
|18
|Барнсли
|10
|11
|19
|Брентфорд
|11
|9
|20
|Рединг
|10
|9
|21
|Бертон Альбион
|11
|9
|22
|Бирмингем Сити
|11
|8
|23
|Сандерленд
|11
|7
|24
|Болтон Уондерерс
|11
|2