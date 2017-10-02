Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий признан лучшим тренером недели в Английской футбольной лиге, которая объединяет Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2.

Напомним, что на прошлой неделе "тигры" под руководством российского специалиста сокрушили "Бирмингем" со счётом 6:1.

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