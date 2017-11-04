Слуцкий: "Проблема "Халла" в характере"

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Слуцкий: "Проблема "Халла" в характере"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды от "Шеффилд Юнайтед" в матче 16-го тура Чемпионшипа.

"Мы не смогли продемонстрировать сильный характер. У нас не было командного духа. Я очень зол. Мы не можем изменить то, что сделали летом на трансферном рынке. Нам лучше думать о том, как реагировать на пропущенные голы. Схема работала до 55-й минуты, потом перестала. Но главная проблема в характере" - сказал Слуцкий.

Не пропустите видеообзор матча "Шеффилд Юнайтед" – "Халл". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Вулверхэмптон 16 35
2 Шеффилд Юнайтед 16 33
3 Кардифф Сити 16 31
4 Бристол Сити 16 30
5 Мидлсбро 16 26
6 Астон Вилла 16 26
7 Дерби Каунти 15 25
8 Ипсвич Таун 15 24
9 Ноттингем Форест 16 24
10 Лидс Юнайтед 16 23
11 Шеффилд Уэнсдэй 16 23
12 Брентфорд 16 22
13 Норвич Сити 16 22
14 Престон Норт Энд 16 21
15 Куинз Парк Рейнджерс 16 21
16 Барнсли 15 19
17 Фулхэм 16 19
18 Рединг 15 18
19 Миллуол 16 17
20 Халл Сити 16 16
21 Бертон Альбион 16 13
22 Бирмингем Сити 16 12
23 Болтон Уондерерс 16 11
24 Сандерленд 16 10
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