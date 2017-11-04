Слуцкий: "Проблема "Халла" в характере"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды от "Шеффилд Юнайтед" в матче 16-го тура Чемпионшипа.

"Мы не смогли продемонстрировать сильный характер. У нас не было командного духа. Я очень зол. Мы не можем изменить то, что сделали летом на трансферном рынке. Нам лучше думать о том, как реагировать на пропущенные голы. Схема работала до 55-й минуты, потом перестала. Но главная проблема в характере" - сказал Слуцкий.

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