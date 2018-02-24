Слуцкий продолжит карьеру в Нидерландах

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Слуцкий продолжит карьеру в Нидерландах

Экс-игрок "Крыльев Советов" Евгений Савин сообщил, что Леонид Слуцкий продолжит карьеру в чемпионате Голландии.

"Недавно мы встретились на съемочной площадке КВН с Леонидом Слуцким. Наверное, вы уже видели его очередное выступление в "Клубе веселых и находчивых". Леонид Викторович в свойственной ему самоироничной манере пошутил над своей работой в "Халл Сити". "Куда я полез?!" - вопрошает Слуцкий. Все это, конечно, забавно, но вот вылезать из Европы Слуцкий не собирается. Именно на съемках он рассказал мне топовый инсайд: он уже подписал соглашение с одним из голландских клубов и с лета приступит к работе в Голландии.

Раскрывать подробности Слуцкий не стал, но отметил, что это не самый большой клуб из Эредивизии. Судя по тому, что всю зиму слухи сватали российского специалиста в "Витесс", который по всем параметрам подходит под описания Леонида Викторовича, он переезжает именно туда. На домашнем чемпионате мира мы будем работать со Слуцким в эфире Первого канала. И сразу после этого Леонид Викторович вернeтся к своему любимому делу. Удачи ему в новом клубе! А мы благодаря Слуцкому будем открывать для себя новую европейскую лигу" - приводят слова Савина российские СМИ.

Читайте также: Слуцкий высмеял свою работу в "Халл Сити". | http://soccernews.ru

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