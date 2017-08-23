Слуцкий проиграл с "Халлом" третий матч подряд

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Слуцкий проиграл с "Халлом" третий матч подряд

"Халл Сити" проиграл "Донкастеру" (0:2) в матче второго раунда Кубка английской Лиги.

Это поражение стало третьим для клуба, который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.

Ранее "Халл" проиграл в матчах Чемпионшипа "Вулверхэмптону" (2:3) и "Куинз Парк Рейнджерс" (1:2).

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