Слуцкий произнёс пламенную речь про судейство после ничьей с ПСВ

Теги псввитесслеонид слуцкий

Слуцкий произнёс пламенную речь про судейство после ничьей с ПСВ

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий остался крайне недоволен работой судейской бригады в матче 29-го тура чемпионата Нидерландов против ПСВ.

В этой игре арбитр Сердар Гёзюбююк назначил два пенальти в ворота "жёлто-чёрных", в том числе на 92-й минуте.

"Он не смотрел этот момент, не использовал VAR. Правильно, зачем нам использовать VAR? Мне кажется, это что-то личное, потому что три раза подряд он совершает одинаковые ошибки. Ни в какой другой игре чемпионата я никогда не думаю о судье - здесь абсолютно топовый уровень, как в Лиге Чемпионов. Все арбитры очень общительные, очень дружелюбные, улыбаются, шутят, жмут руки. А он никогда не говорит "привет", никогда не говорит "до свидания", никогда не жмёт руку, никогда не отвечает на мои вопросы, когда я спрашиваю у него, почему он не использует VAR - как, например, в эпизоде с первым голом. 

Он высокомерный, слишком эгоистичный. Он думает, что он бог и что 21 тысяча болельщиков приходит посмотреть на него. Это не его игра! Он как официант, он обязан быть рядом с игрой, потому что он всего лишь арбитр. Футболисты - вот кто самые важные люди на поле. Он считает себя самым важным. Да я ни разу за 10 месяцев пребывания в Нидерландах не видел таких людей - чтобы никогда не жали руки, не здоровались, не прощались, не объясняли своих ошибок или не ошибок. Очень высокомерный, очень эгоистичный. Для меня это просто худший судья мира. Никогда никого хуже в своей жизни не видел", - сказал Слуцкий в эфире FOX Sports.

Напомним, что матч завершился ничьей 3:3. ПСВ ушёл от поражения как раз благодаря реализованному 11-метровому удару в компенсированное время.

Не пропустите: Слуцкий: "Если хотите увидеть интересный матч или триллер, приходите на наши игры". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Селихов пропустит полтора месяца

СМИ: Селихов пропустит полтора месяца

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 29 71
2 ПСВ ПСВ 29 71
3 Фейеноорд Фейеноорд 29 53
4 АЗ АЗ 29 52
5 Утрехт Утрехт 29 46
6 Хераклес Хераклес 29 45
7 Витесс Витесс 29 43
8 Гронинген Гронинген 29 41
9 Виллем II Виллем II 29 40
10 Херенвен Херенвен 29 36
11 Зволле Зволле 29 35
12 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 29 33
13 ВВВ Венло ВВВ Венло 29 33
14 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 29 30
15 Эммен Эммен 29 28
16 Де Графсхап Де Графсхап 29 26
17 Эксельсиор Эксельсиор 29 26
18 НАК Бреда НАК Бреда 29 21
Полная таблица

топ-5 тегов