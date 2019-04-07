Слуцкий произнёс пламенную речь про судейство после ничьей с ПСВ
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий остался крайне недоволен работой судейской бригады в матче 29-го тура чемпионата Нидерландов против ПСВ.
В этой игре арбитр Сердар Гёзюбююк назначил два пенальти в ворота "жёлто-чёрных", в том числе на 92-й минуте.
"Он не смотрел этот момент, не использовал VAR. Правильно, зачем нам использовать VAR? Мне кажется, это что-то личное, потому что три раза подряд он совершает одинаковые ошибки. Ни в какой другой игре чемпионата я никогда не думаю о судье - здесь абсолютно топовый уровень, как в Лиге Чемпионов. Все арбитры очень общительные, очень дружелюбные, улыбаются, шутят, жмут руки. А он никогда не говорит "привет", никогда не говорит "до свидания", никогда не жмёт руку, никогда не отвечает на мои вопросы, когда я спрашиваю у него, почему он не использует VAR - как, например, в эпизоде с первым голом.
Он высокомерный, слишком эгоистичный. Он думает, что он бог и что 21 тысяча болельщиков приходит посмотреть на него. Это не его игра! Он как официант, он обязан быть рядом с игрой, потому что он всего лишь арбитр. Футболисты - вот кто самые важные люди на поле. Он считает себя самым важным. Да я ни разу за 10 месяцев пребывания в Нидерландах не видел таких людей - чтобы никогда не жали руки, не здоровались, не прощались, не объясняли своих ошибок или не ошибок. Очень высокомерный, очень эгоистичный. Для меня это просто худший судья мира. Никогда никого хуже в своей жизни не видел", - сказал Слуцкий в эфире FOX Sports.
| Leonid Slutskiy noemt Serdar Gözübüyük 'de slechtste scheidsrechter van de wereld'.— FOX Sports (@FOXSportsnl) 7 апреля 2019 г.
"Hij denkt dat hij God is."#vitpsvhttps://t.co/zmDUhpmGCW pic.twitter.com/C64oGJ0anA
Напомним, что матч завершился ничьей 3:3. ПСВ ушёл от поражения как раз благодаря реализованному 11-метровому удару в компенсированное время.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|29
|71
|2
|ПСВ
|29
|71
|3
|Фейеноорд
|29
|53
|4
|АЗ
|29
|52
|5
|Утрехт
|29
|46
|6
|Хераклес
|29
|45
|7
|Витесс
|29
|43
|8
|Гронинген
|29
|41
|9
|Виллем II
|29
|40
|10
|Херенвен
|29
|36
|11
|Зволле
|29
|35
|12
|АДО Ден Хааг
|29
|33
|13
|ВВВ Венло
|29
|33
|14
|Фортунна Ситтард
|29
|30
|15
|Эммен
|29
|28
|16
|Де Графсхап
|29
|26
|17
|Эксельсиор
|29
|26
|18
|НАК Бреда
|29
|21