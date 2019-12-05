Слуцкий прокомментировал фильм Навального про Медведева

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Слуцкий прокомментировал фильм Навального про Медведева

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился мнением о фильме оппозиционера Алексея Навального о премьер-министре Российской Федерации Дмитрии Медведеве - "Он Вам не Димон".

"Я примеряю многие вещи на примере 14-летнего сына. В его среде основным политическим спикером и человеком, формирующим первоначальные взгляды, тоже является Навальный. Просто потому, что он не смотрит телевизор, как и все его поколение. Наверное, он ни разу в жизни не видел телевизионную программу. Все – на ютубе. А учитывая, что наши политические лидеры – в телевизоре, а не на ютубе, новое поколение просто не может формироваться иначе. А там несколько другие представления о нашем политическом устройстве.

Я не знаю,  Навальный – герой или шарлатан. Я не могу его оценить. Но могу сказать: мне интересно то, что он делает. Мне интересно послушать. Но я не могу сказать, что я с ним согласен или не согласен. Я это слушаю как информацию. Если вся информация, которая выходит, правдивая, то у любого нормального человека это вызывает, мягко говоря, вопросы. Но всегда нужно слушать разные стороны. Сегодня Навальный для меня – это спикер, говорящий о проблемах коррупции в стране. А для молодого поколения – человек, который формирует политические взгляды.

Что касается фильма "Они вам не Димон", то, к сожалению, наше правительство развернуто не отвечает на какие-то вещи. Чтобы сказать, кому я верю и не верю, мне нужно выслушать все стороны. Я очень сожалею, что лично я как россиянин вторую сторону не услышал", – сказал Слуцкий в интервью YouTube-каналу "Всему Головин".

Не пропустите: Слуцкий рассказал о своём отношении к процессам, происходящим в России. | http://soccernews.ru
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