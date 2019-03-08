Слуцкий прокомментировал игру Ван Перси в "Фейеноорде"
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, что думает об игре форварда "Фейеноорда" Робина Ван Перси. Об этом сообщает Оmroepgelderland.
"Ван Перси - игрок топ-уровня. В этом году он всех удивил, поэтому я думаю, что он рано перестал играть на высоком уровне. Он бы смог играть в топ-чемпионате.
Он играет на совсем ином уровне. В матче с "Фейеноордом" нам придется внимательно за ним присматривать", - сказал Слуцкий.
В нынешнем сезоне Ван Перси участвовал в 19 матчах, отметившись 14 голами. 10 марта "Витесс" встретится с "Фейеноордом" в чемпионате Голландии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|24
|61
|2
|Аякс
|23
|56
|3
|Фейеноорд
|24
|46
|4
|АЗ
|24
|43
|5
|Витесс
|24
|39
|6
|Утрехт
|25
|37
|7
|Хераклес
|24
|35
|8
|Гронинген
|25
|32
|9
|Херенвен
|24
|30
|10
|ВВВ Венло
|24
|29
|11
|Виллем II
|24
|28
|12
|АДО Ден Хааг
|24
|28
|13
|Фортунна Ситтард
|24
|26
|14
|Эксельсиор
|24
|26
|15
|Зволле
|23
|25
|16
|Эммен
|24
|24
|17
|Де Графсхап
|24
|22
|18
|НАК Бреда
|24
|17