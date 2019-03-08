Слуцкий прокомментировал игру Ван Перси в "Фейеноорде"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, что думает об игре форварда "Фейеноорда" Робина Ван Перси. Об этом сообщает Оmroepgelderland.

"Ван Перси - игрок топ-уровня. В этом году он всех удивил, поэтому я думаю, что он рано перестал играть на высоком уровне. Он бы смог играть в топ-чемпионате.

Он играет на совсем ином уровне. В матче с "Фейеноордом" нам придется внимательно за ним присматривать", - сказал Слуцкий.

В нынешнем сезоне Ван Перси участвовал в 19 матчах, отметившись 14 голами. 10 марта "Витесс" встретится с "Фейеноордом" в чемпионате Голландии.

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