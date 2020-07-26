Слуцкий прокомментировал информацию о пьяном дебоше Тарасова в самолете

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о том, что полузащитник команды Дмитрий Тарасов в пьяном виде устроил дебош в самолете.

"Вот на днях обсуждали историю с поведением Тарасова в самолете. Интересно, что я должен был лететь этим же рейсом, но задержался. Зато мой сын прилетал на игру со "Спартаком" с друзьями, и они сидели на параллельном ряду с Тарасовым. После этого он мне сразу позвонил: "Да вообще ничего не было. Несколько футболистов общались". Какой-то человек начал снимать Тарасова на камеру, а он сделал замечание. Из этого раздулся конфликт", - приводит слова Слуцкого "Спорт-Экспресс".

33-летний Тарасов является воспитанником московского "Спартака". За "Рубин" он выступает с 2020 года. В составе казанского клуба хавбек провел четыре матча.

Тарасов женат на Анастасии Костенко с 2018 года. У них двое дочерей - Милана (10 июля 2018) и Ева (5 февраля 2020). Также у хавбека есть дочь Ангелина (2009 года рождения), которая родилась от первой жены. Кроме того, Тарасов состоял в браке с певицей Ольгой Бузовой.

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