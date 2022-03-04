Слуцкий прокомментировал информацию о возможном уходе легионеров из "Рубина"
Фото сайт "Рубина"
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий заявил, что пока об уходе из клуба иностранных футболистов речи не идёт.
"Легионеры на данный момент к нам с вопросами об отъезде не обращались.
В чём наша мотивация на фоне сложившейся обстановки? Всё максимально просто, и мы говорим о том, что должны получать удовольствие от футбола и должны быть счастливы, что у нас есть эта счастливая возможность выходить на поле, тренироваться, играть и заниматься своим делом", - сказал Слуцкий.
"Рубин" идёт на 11-м месте в таблице РПЛ, набрав 22 очка в 19 турах.
В казанском клубе на сегодняшний день числятся 8 легионеров.
Не пропустите: Дюпин рассказал о ситуации с легионерами в "Рубине". | http://soccernews.ru
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