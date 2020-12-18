Слуцкий прокомментировал переход в "Рубин" японца Сайто

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий высказался по поводу трансфера полузащитника Мицуки Сайто.

Напомним, что казанский клуб арендовал японского хавбека на 1,5 года с правом последующего выкупа.

"Он присоединится к команде с 12 января, с первого сбора. Это очень мобильный центральный полузащитник. Потому что у нас сейчас должна быть очень мобильная агрессивная средняя линия в лице Абильгора, Йевтича, Шатова, Ин Бома. И у нас явный недобор в этой позиции. Сейчас Шатов получает травму, и у нас остаётся три игрока, которые могут полноценно играть. Поэтому мы искали игрока на эту позицию и осуществили трансфер. Пока в аренду, мне хорошо известен его нынешний уровень, потенциал. Я уверен, что аренда перетечёт в долгосрочные отношения", - сказал Слуцкий.

Сайто перешёл из "Шонан Беллмаре", за который он сыграл 135 матчей, забил 6 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 800 тысяч евро.

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