Слуцкий прокомментировал первый матч "Витесса" в сезоне-2019/20
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал первый матч команды в сезоне-2019/20. Об этом сообщает FCUpdate.nl.
В первом туре чемпионата Голландии подопечные российского тренера сыграли вничью с "Аяксом" (2:2).
"Неплохое начало сезона. У нас было много моментов. Я всем очень доволен.
Сначала были переживания об уровне команды после предсезонки", - сказал Слуцкий.
Во втором туре "Витесс" сыграет с "Виллемом ll". Матч состоится 10 августа и начнется - в 21:45.
А еще: "Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Аяксом" в стартовом матче чемпионата Нидерландов| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23