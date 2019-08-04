Слуцкий прокомментировал первый матч "Витесса" в сезоне-2019/20

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Слуцкий прокомментировал первый матч "Витесса" в сезоне-2019/20

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал первый матч команды в сезоне-2019/20. Об этом сообщает FCUpdate.nl.

В первом туре чемпионата Голландии подопечные российского тренера сыграли вничью с "Аяксом" (2:2).

"Неплохое начало сезона. У нас было много моментов. Я всем очень доволен.

Сначала были переживания об уровне команды после предсезонки", - сказал Слуцкий.

Во втором туре "Витесс" сыграет с "Виллемом ll". Матч состоится 10 августа и начнется - в 21:45.

А еще: "Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Аяксом" в стартовом матче чемпионата Нидерландов| http://soccernews.ru
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