Слуцкий прокомментировал победу над "Шерифом"

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, что думает о победном матче с "Шерифом" (2:0) на третьем сборе.

"Последняя игра на сборе - это всегда контрольная репетиция и необходимо быть в оптимальном состоянии. У футболистов не может в подсознании сидеть победа малой кровью, так как заключительная игра и не хочется получить травму. Плюс то, что у нас вчера случилось с Димой Тарасовым… По моей практике, когда в команде происходит серьезная травма, тем более на глазах всей команды, это эмоционально действует отрицательно, потому что каждый переносит эту ситуацию на себя.

Наверное, сегодня нам не хватило эмоционального фона: то есть, если по качеству игры, по перестроению, по каким-то другим вещам было все достаточно неплохо, особенно до массовых замен, которые были сделаны уже в середине второго тайма. Если говорить про эмоциональный фон, который тоже очень важен, понятно, он сегодня был не на оптимальном уровне. Будем надеяться, что за оставшуюся неделю эмоциональное состояние мы приведем к единому знаменателю. Плюс, как всегда бывает на сборах: кто-то выпадал по микроповреждениям, кто-то не выпадал", передает слова Слуцкого пресс-служба клуба.

В рамках 20-го тура РПЛ "Рубин" сыграет с "Тамбовом". Матч состоится 1 марта.

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