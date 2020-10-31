Слуцкий прокомментировал победу "Рубина" над "Арсеналом"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий подвёл итоги матча 13-го тура РПЛ против тульского "Арсенала", в котором его команда победила со счётом 3:1.

"Начали неважно - первые минут 15. Ранняя игра, ещё не играли мы в 14.00, поэтому с этим я связываю. Такое же у меня было и в других командах. Но через 15 минут смогли, что называется, переключить тумблер, заиграть на более высоких скоростях. И, конечно, удачно реализовали те моменты, которые были. После этого можно было играть уже по счёту. Вопросы больше к самому себе. В идеале мне хотелось бы, чтобы мы больше сочетали быстрые атаки с позиционными, дольше контролировали мяч. Чтобы правильнее управляли игровым ритмом. Понятно, что всегда есть куда стремиться.

Почему команда так сильно расслабилась после третьего гола? Это не расслабленность. Думаю, что подустали, тяжёлая погода, пошло большое количество микроповреждений, высокая степень утомления. Всё-таки одно дело, когда ты терпишь при счёте 0:0 или минимальном счёте, а другое дело, когда тебе счёт даёт подсознательную возможность расслабиться. Это очень плохо, я не доволен этим фактом, но просто пытаюсь объяснить, что произошло", - сказал Слуцкий.

"Рубин" набрал 21 очко в 13 играх и занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата.

Не пропустите: "Рубин" отпраздновал победу над "Арсеналом" с Фредди Крюгером в раздевалке. | http://soccernews.ru