Слуцкий прокомментировал победу "Рубина" в товарищеском матче со "Слованом"

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Слуцкий прокомментировал победу "Рубина" в товарищеском матче со "Слованом"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мыслями после товарищеского матча против "Слована", в котором его команда победила со счётом 2:1.

"Пока меня беспокоит то, что мы не можем сыграть в оптимальном сочетании. Уремович из-за небольшой проблемы пропустил уже две контрольные игры, сегодня не смог играть Игнатьев, небольшое повреждение у Пояркова, весь сбор по существу пропустил Могилевец из-за старых проблем. Хотелось бы всё-таки увидеть близкий к оптимальному вариант стартового состава. Понятно, что в этом варианте мы тоже пытаемся действовать максимально качественно. Плюс, что пытаемся выполнять требования, что просматривается игровая модель. Плюс, что новички, которые присоединились к команде недавно, уже сыграли: Евтич сыграл первый тайм, Бакаев сыграл второй тайм. Но ещё говорить о том, что мы сверхсбалансированы, пока рано. Тарасов был вынужден играть центрального защитника.

Я бы не стал зацикливаться на результате, на предсезонных сборах это не самое главное. Может быть, результат важен в том плане, что идёт какое-то косвенное подтверждение тех идей, которые мы проповедуем. Только в этом плане можно интерпретировать победные результаты на сборе. Но большая группа играет по тайму, и я пытаюсь понять возможности каждого футболиста, и не только в контрольных играх, а как они поведут себя под нагрузками, в сложных ситуациях, когда устали. Тест не только на проявление тактического и технического мастерства, но и на проявление характера", - сказал Слуцкий.

Стоит отметить, что сегодня завершился первый зимний сбор "Рубина", который команда проводила в Турции с 13 января.

В турнирной таблице РПЛ казанцы занимают 13-е место, имея в своём активе 19 очков после 19 туров.

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