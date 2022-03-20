Слуцкий прокомментировал поражение от ЦСКА со счетом 1:6

Фото: инстаграм "Рубина"\Автор неизвестен

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о поражении своей команды от московского ЦСКА со счетом 1:6 в матче 22-го тура РПЛ.

"Сложно что-то комментировать, встречались команды разного уровня. Если бы нам удалось чуть дольше зацепиться за игру и результат, было бы легче. Удаление Ломовицкого по существу. В плане окончательного результата оно не играло роли, но в плане возможного сопротивления оно повлияло.

Не видел моменты с голами. Смешно обсуждать судейство, когда ты проигрываешь 6:1.

Мы чувствовали, что надо заменить Ломовицкого, говорили ему, что не надо фолить. К сожалению, не успели", - сказал российский специалист.

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