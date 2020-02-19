Слуцкий прокомментировал поражение от "Кайрата"

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с "Кайратом" (2:3). Об этом сообщается на официальном сайте команда.

Отметим, что казанский клуб пропустил три мяча в первом тайме.

"Пожалуй, первый раз на сборах мы встретились с командой столь высокого уровня мастерства. В первом тайме мы оказались не готовы к тому уровню сопротивления и единоборств, которые нам предложил "Кайрат". Мы попытались на "Феррари" двигаться по бездорожью. Это не самый удачный способ преодоления дистанции", - сказал Слуцкий.

После зимней паузы "Рубин" встретится с "Тамбовом" в матче 20-го тура РПЛ. Игра состоится 1 марта.

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