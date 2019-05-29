Слуцкий прокомментировал поражение от "Утрехта"

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий подвёл итоги ответного финального матча плей-офф за путёвку в квалификацию Лиги Европы против "Утрехта".

Напомним, что команда из Арнема проиграла со счётом 0:2 и осталась без еврокубков на следующий сезон.

"Это был очень долгий сезон для нас. У "Витесса" много травмированных, у других футболистов накопилась усталость. Нам пришлось выпускать на поле тех, кто мало тренировался после повреждений. Когда команде не хватает свежести, трудно доминировать на поле", - сказал Слуцкий.

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