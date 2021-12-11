Слуцкий прокомментировал поражение "Рубина" от "Крыльев Советов"
Фото сайт "Рубина"
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий подвёл итоги матча 18-го тура РПЛ против "Крыльев Советов".
Самарцы победили со счётом 2:0 благодаря голам Ивана Сергеева и Сергея Пиняева во втором тайме.
"Действительно, у нас возникало много свободных зон. Мы не успевали перестраиваться за быстрыми игроками "Крыльев Советов". Не могу сказать, что у нас прям совсем не было моментов. Какие-то подходы возникали, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы забить.
Во втором тайме мы понимали, что нам достаточно тяжело прессинговать, потому что не было замен. Старались сохранить мяч, не так легко его терять, но это нам не удалось сделать", - сказал Слуцкий.
"Рубин" идёт на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Казанцы проиграли третий матч подряд в лиге.
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