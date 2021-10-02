Слуцкий прокомментировал поражение "Рубина" от "Нижнего Новгорода"

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Слуцкий прокомментировал поражение "Рубина" от "Нижнего Новгорода"

Фото твиттер "Рубина"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий подвёл итоги проигранного матча 10-го тура РПЛ с "Нижним Новгородом" (0:1).

"Не забили пенальти при счёте 0:0. Не реализовали моменты. Не забивая голы, невозможно набирать очки. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы систематически взламывать оборону команды, которая постоянно защищается. Не хватает нам качества игры", - сказал Слуцкий.

"Рубин" проиграл третий матч подряд и опустился на восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата.

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