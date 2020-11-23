Слуцкий прокомментировал поражение "Рубина" от "Ростова"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о результате матча 15-го тура РПЛ против "Ростова".

Напомним, что донская команда в гостях добыла победу со счётом 2:0 благодаря дублю Хорена Байрамяна.

"Бывают такие матчи, когда нужно перетерпеть, где-то дожать, реализовать стандарт. Понятно, что есть кадровые потери, но они есть всегда. У нас же есть люди в команде, они выходят на поле. К сожалению, в ключевые моменты мы совершаем глупые и простые ошибки. Понятно, что мы были ограничены в атакующих действиях. Задача была выжимать из моментов максимум. Я понимал, что игра шла до мяча", - сказал Слуцкий.

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