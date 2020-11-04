Слуцкий прокомментировал поражение "Рубина" от "СКА-Хабаровск" в Кубке России

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче Кубка России со "СКА-Хабаровск" (0:1). Казанский клуб вылетел из турнира.

"Мы потеряли двух игроков основного состава, потратили кучу сил и не прошли в следующую стадию Кубка. Сплошное комплексное разочарование. Всем тяжело играть в Хабаровске. У нас нет такого опыта.

Мы выбрали прилет в день игры и приехали в Хабаровск за три часа до начала матча. Это понятно, что перелет тяжелый, и поле искусственное, и в таких погодных условиях мы не играли. Но все эти оправдания не имеют никакого значения.

У нас не было такого опыта, чтобы мы играли сразу после 7-часового перелета, и поле, и холод. Я понимал, что игра будет тяжелая.

Даже если бы были Деспотович и Кварацхелия, не думаю, что у нас было бы больше моментов. Условия слишком непривычны. К сожалению, мы не справились с ними", - цитирует Слуцкого Sport24.

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