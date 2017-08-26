Слуцкий прокомментировал разгромную победу над "Болтоном"
Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий подвёл итоги матча пятого тура Чемпионшипа против "Болтона".
"Мы показали хороший футбол, забили четыре мяча. Это был наш первый сухой матч, так что всё хорошо. Важно, что забили первыми, из-за этого получили много свободного пространства в атаке и использовали его. Вся команда хорошо сыграла, сложно выделить кого-то одного. Было важно отыграть на ноль" - цитирует Слуцкого официальный сайт "тигров".
Не пропустите видеообзор матча "Халл" - "Болтон". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|5
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|2
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|5
|12
|3
|Лидс Юнайтед
|5
|11
|4
|Вулверхэмптон
|5
|10
|5
|Шеффилд Юнайтед
|5
|9
|6
|Ноттингем Форест
|5
|9
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|5
|8
|8
|Халл Сити
|5
|7
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|Мидлсбро
|5
|7
|10
|Куинз Парк Рейнджерс
|5
|7
|11
|Рединг
|5
|7
|12
|Дерби Каунти
|5
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|13
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|5
|6
|14
|Фулхэм
|5
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|15
|Барнсли
|5
|6
|16
|Шеффилд Уэнсдэй
|5
|6
|17
|Миллуол
|5
|5
|18
|Астон Вилла
|5
|5
|19
|Сандерленд
|5
|5
|20
|Бирмингем Сити
|5
|4
|21
|Бертон Альбион
|5
|4
|22
|Норвич Сити
|5
|4
|23
|Брентфорд
|5
|2
|24
|Болтон Уондерерс
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|2