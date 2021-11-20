Слуцкий прокомментировал решение Шатова приостановить карьеру

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Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий высказался по поводу ухода из клуба полузащитника Олега Шатова.

31-летний футболист из-за проблем со здоровьем решил приостановить карьеру, в связи с чем расторг контракт с казанцами.

"Это его решение. Мы должны уважать любое решение футболиста, в том числе такое тяжёлое решение, которое принял для себя Олег. Хочу пожелать ему того, чтобы это была действительно только приостановка карьеры, чтобы всё-таки здоровье позволило ему вернуться на футбольное поле.

Когда Шатов в оптимальном состоянии, это очень мастеровитый игрок, один из лучших футболистов в нашей команде. Но когда ты всё время травмирован и всё время проводишь у физиотерапевтов, это очень сложное психологическое испытание", - сказал Слуцкий.

В составе "Рубина" Шатов за полтора сезона забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 25 матчах.

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