Слуцкий прокомментировал слухи о переходе на работу в "Спортинг"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал слухи о переходе на работу в лиссабонский "Спортинг".

Ранее сообщалось, что "львы" договорились о выкупе контракта российского специалиста за 500 тысяч евро.

"Это слухи. Я связан с "Витессом" контрактом до 2020 года и хочу продолжать работать здесь. Я уйду только если меня уволят. А пока я абсолютно точно остаюсь" - сказал Слуцкий в эфире FOX Sports.

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