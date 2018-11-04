Слуцкий прокомментировал слухи о переходе на работу в "Спортинг"
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал слухи о переходе на работу в лиссабонский "Спортинг".
Ранее сообщалось, что "львы" договорились о выкупе контракта российского специалиста за 500 тысяч евро.
"Это слухи. Я связан с "Витессом" контрактом до 2020 года и хочу продолжать работать здесь. Я уйду только если меня уволят. А пока я абсолютно точно остаюсь" - сказал Слуцкий в эфире FOX Sports.
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