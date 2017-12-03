Слуцкий прокомментировал свою отставку

Леонид Слуцкий дал комментарии после своего ухода из "Халла".

"Хочу поблагодарить всех, кто связан с "Халл Сити" - от футболистов и персонала до владельца, и, конечно, фанатов. Я очень горжусь тем, что мне посчастливилось получить такой опыт. Это был тяжелый, но крайне захватывающий период. "Халл Сити" навсегда останется в моем сердце. Я желаю команде всего наилучшего в будущем" - приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

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