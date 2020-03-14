Слуцкий прокомментировал свою первую победу на посту главного тренера "Рубина"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий подвёл итоги матча 22-го тура РПЛ против тульского "Арсенала".

Напомним, что казанцы выиграли со счётом 1:0. Это первая победа для 48-летнего специалиста во главе команды из Татарстана.

"Сейчас сложно говорить о качестве игры, потому что над командой довлеет такая сложная ситуация. Могу поблагодарить ребят за то, что, играя вдесятером, играли очень организованно, пытались убегать в контратаки. Я помню только один явный момент у "Арсенала". У нас хорошая практика. В прошлом матче мы больше тайма играли вдесятером, в этом почти тайм. Наверное, мы самая подготовленная команда в плане игры вдесятером.

По удалению есть вопросы, конечно. Но какой смысл об этом говорить? Повторюсь, что вопросы будут всегда. И первая карточка очень спорная. Второй момент не видел, там много игроков было, но... Не готов комментировать более конкретно. Но когда мы играем с "Тамбовом", Еськов обязан был показывать Ойеволе вторую жёлтую карточку, он не показывает, во всех эпизодах нам показывают. Но я понимаю, что в таких матчах всё может решить микроэпизод, а когда ты играешь минус один - это не микро, а макроэпизод", - сказал Слуцкий.

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