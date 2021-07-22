Слуцкий прокомментировал трансферную кампанию "Рубина"

Фото твиттер "Рубина"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий объяснил пассивность клуба на трансферном рынке этим летом.

"Пока у нас ровно восемь легионеров заявлено на матч со "Спартаком". Вы задаёте вопросы про трансферы, а про трансферы никто не отвечает. Я не могу понять вопросы про трансферы.

Сейчас у нас заявка заполнена, если бы у нас была возможность взять игрока, который был бы нужен команде, понятно, что мы бы эту возможность уже реализовали или пытались реализовать. Пытаемся ли мы это реализовать, я вам все равно не скажу. А, если не реализовали, то это можно просто оценивать как факт", - сказал Слуцкий.

"Рубин" финишировал четвёртым в прошлом розыгрыше РПЛ. В скором времени казанцы дебютируют в Лиге Конференций.

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