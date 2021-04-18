Слуцкий прокомментировал травму Кварацхелии
Фото: Твиттер @sportbox
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий поделился информацией о состоянии хавбека казанского клуба Хвичи Кварацхелии, который получил повреждение в матче 26-го тура РПЛ против "Урала" (1:0).
"До игры он тренировался в общей группе, никакого повреждения у него не было. Я думаю, что у него травма задней поверхности бедра. Насколько она серьезна и какой степени, уже будет понятно, когда сделаем МРТ", — сказал специалист в комментарии для официального сайта казанцев.
Напомним, грузинский полузащитник был заменен в первом тайме после того, как совершил рывок и повредил ногу.
В текущем сезоне 20-летний Кварацхелия выходил на поле в футболке "Рубина" в 23 матчах. В его активе 4 гола и 8 результативных передач.
Читать также: Кварацхелия получил травму в матче с "Уралом" | http://soccernews.ru
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