Слуцкий прокомментировал травму Кварацхелии

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Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий поделился информацией о состоянии хавбека казанского клуба Хвичи Кварацхелии, который получил повреждение в матче 26-го тура РПЛ против "Урала" (1:0).

"До игры он тренировался в общей группе, никакого повреждения у него не было. Я думаю, что у него травма задней поверхности бедра. Насколько она серьезна и какой степени, уже будет понятно, когда сделаем МРТ", — сказал специалист в комментарии для официального сайта казанцев.

Напомним, грузинский полузащитник был заменен в первом тайме после того, как совершил рывок и повредил ногу.

В текущем сезоне 20-летний Кварацхелия выходил на поле в футболке "Рубина" в 23 матчах. В его активе 4 гола и 8 результативных передач.