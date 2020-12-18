Слуцкий прокомментировал уход Тарасова из "Рубина"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий высказался о решении расстаться с полузащитником Дмитрием Тарасовым.

У 33-летнего футболиста истек контракт, и клуб не стал предлагать ему новое соглашение.

"Я могу поблагодарить Диму за тот год, который мы провели вместе. Болельщикам не видна та работа, которую он делает, как он подбадривает молодых, какой большой позитив он несёт в команду. В нашей очень молодой команде, которая строилась, он сыграл очень важную роль, помогал быстрее адаптироваться в коллективе новичкам. Взял под своё крыло большую группу молодых игроков, очень много беседовал с ними, очень здорово выглядел в тренировках, абсолютно заслуживал в том числе и получать игровое время.

Но так сложилось, что на его позиции у нас играет Абильгор, который, считаю, один из лучших игроков на этой позиции во всей лиге. Плюс он особо не устаёт, и нет необходимости ему замены, поэтому так сложились обстоятельства, что просто у Димы был очень сильный конкурент. Я ему всячески желаю удачи, его уровень профессионализма, отношение к делу, личностные качества вызывают только положительные эмоции. Я уверен, что он не заканчивает, что он продолжит карьеру.

А клуб, в свою очередь, ещё раз показал, что мы никогда не оставляем футболиста, который попадает в сложную ситуацию. Дима в последний день сбора получил очень серьёзную травму, и мы автоматически продлили с ним контракт до зимы, потому что понимали, что только до весны он будет восстанавливаться и ему ещё необходимо какое-то время, чтобы оценить его текущие возможности. Мы пожали друг другу руки, и я уверен, что он тоже доволен тем годом, который провёл у нас. И я могу сказать, что он фантастически выполнял свои функции в команде, был максимально полезен, даже не часто появляясь на поле", - сказал Слуцкий.

Тарасов выступал за "Рубин" с февраля этого года, сыграл 13 матчей, результативными действиями не отличался. Он может продолжить карьеру в "Химках" или "Урале".

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