Слуцкий прокомментировал возобновление командных тренировок "Рубина"

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий высказался по поводу возобновления командных тренировок после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Футболисты казанского клуба занимаются на базе небольшими группами.

"Мы очень долго собирались, потому что россияне прибыли раньше, сдали тест. После этого прибыла большая группа иностранцев, они летели чартером. После этого приехали еще грузины, у них был свой путь. В конце концов, команда смогла собраться в Казани на тренировочной базе, где иностранцы проходят необходимый двухнедельный карантин. Мы приступили к тренировкам, после того, как сдали тест на коронавирус.

Мы уже дважды его сдавали, первый раз, к сожалению, был положительный результат у Пояркова. Но, к счастью, он ни с кем из футболистов не контактировал. Понятно, что сейчас он изолирован. До этого еще положительный тест был у Кости Плиева, но он уже сдал два отрицательных теста и через несколько дней присоединится к команде. После всех многочисленных тестов мы приступили уже непосредственно к работе. Кроме того, мы еще сдали тесты на антитела.

Сложностей много, никто не знал, как проводить тренировки, как использовать индивидуальный график, как работать группами, чтобы футболисты не прикасались на футбольном поле, как привести всех в функциональное состояние. Кто-то имел возможность бегать, кто-то не выходил из дома", - сказал Слуцкий.

Напомним, занятия были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Футболисты тренировались в домашних условиях.

Возобновление чемпионата России запланировано на 21 июня.

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