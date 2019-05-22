Слуцкий прокомментировал выход "Витесса" в финал плей-офф за путёвку в Лигу Европы
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий поделился эмоциями после ответного полуфинального матча плей-офф чемпионата Нидерландов за путёвку в Лигу Европы против "Гронингена".
Напомним, что "жёлто-чёрные" обыграли соперника со счётом 3:1 и по сумме двух встреч стали финалистом.
"Горжусь своей командой, потому что перед матчем мы имели колоссальные кадровые проблемы. В этом матче была важна не тактика, а гордость. Мы контролировали игру, во втором тайме получили много шансов забить. При счёте 4:0 или 5:0 было бы проще, но даже после пропущенного гола мы контролировать игру, "Гронинген" не создал ни одного момента. Сейчас наша раздевалка похожа на больницу во время войны. Все сидят со льдом, врач - самый занятой человек в команде. Надеюсь, мы будем готовы в пятницу", - сказал Слуцкий.
В финале плей-офф "Витесс" сыграет с "Утрехтом". Матчи пройдут 24 и 28 мая.
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