Слуцкий: "Против "Норвича" будет сложный матч, у них почти нет слабых мест"

Главный тренер английского "Халл Сити" Леонид Слуцкий высказался о предстоящем матче своей команды против "Норвича".

"Норвич" - хорошая, быстрая команда, тренер - жесткий. У них почти нет слабых мест, это будет сложный матч. Я смотрел несколько их игр. В последних шести они пять раз играли на ноль", - приводит слова наставника "тигров" чемпионат.com.

Напомним, Слуцкий рассказал, в чем нуждается его команда. | soccernews.ru